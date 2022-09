Ukraine-Krieg : Mann täuscht Tod vor, lässt Frau sitzen und will Söldner in Ukraine werden

Seine Frau denkt, er sei in den Bergen verunglückt. Doch Pietro Martini hat seinen eigenen Tod nur inszeniert – und ist in die Ukraine durchgebrannt.

Am 9. Juni ist Pietro Martini spurlos verschwunden – ist der Münchner als Söldner in die Ukraine durchgebrannt?

Reporter der Sat-1-Sendung «akte» fanden Hinweise, dass der 43-Jährige in die Ukraine durchgebrannt ist.

In einer zuvor versendeten Sprachnachricht sagt er, dass er gerade in den Bergen unterwegs sei.

«Hi Schatz, ich bin gerade in den Bergen unterwegs. Ich liebe dich. Es wäre schön, wenn du hier wärst. Bis später, ciao.» Diese Sprachnachricht vom 9. Juni 2022 ist das letzte Lebenszeichen, das seine Frau Katja von ihm erhalten hat. Zunächst war vermutet worden, dass Pietro Martini beim Klettern im Val-Genova-Tal (Italien) verunglückt war. Doch nach und nach tauchten immer mehr Hinweise auf, die darauf hindeuteten, dass der Mann sein Verschwinden inszeniert hat, wie Heute.at berichtet.

Mit Rucksack und 11’000 Euro in Richtung Osten?

Drei Tage lang haben rund 100 Einsatzkräfte mit Helikoptern nach dem 43-Jährigen gesucht. Dann wurde die Suche eingestellt, nachdem alles darauf hingedeutet hatte, dass er den geplanten Klettersteig gar nicht genommen hat. Reporter der Sat-1-Sendung «akte» begaben sich auf Spurensuche und fanden Ungeheuerliches heraus: Offenbar ist Pietro in die Ukraine durchgebrannt, um dort als Söldner im Krieg zu kämpfen.

Tatsächlich zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras auf dem Parkplatz, wie der Münchner bei seinem Auto auftaucht – zu einem Zeitpunkt, als er sich eigentlich in den Bergen befinden sollte. Er packt hastig einen grossen Rucksack, den er sich vor seinem Ausflug online bestellt hatte – dazu auch noch ein Zelt, einen Campingkocher und eine Uhr . In dem Video ist zu sehen, wie er sich eine FFP2-Maske aufsetzt, seine Baseballkappe tief ins Gesicht zieht und verschwindet.

Er will wohl Schulden seiner Kletterschule begleichen

Die Ermittlerinnen und Ermittler vermuten nun, der 43-Jährige wolle sich bis in die Ukraine durchschlagen, um dort als Söldner an der Front zu kämpfen. Der Ukraine-Krieg habe ihn vor seinem Verschwinden sehr gefesselt, erzählt seine Frau dem Fernsehteam. Mit dem Sold plane er wahrscheinlich, die Schulden seiner Kletterschule in München zu begleichen, wie es weiter heisst.