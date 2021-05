Australien : Mann tötet Einbrecher und lebt 15 Jahre neben der Leiche

Bei einer Hausentrümpelung wurden in Australien zwei Leichen gefunden. Der Eigentümer des Hauses und ein Einbrecher, den er vor 15 Jahren erschossen hatte.

«Er war ein liebevoller Mann, der alles für Jedermann getan hätte, er hat das nicht verdient» sagt die Nichte von Shane Snellman zum australischen Newsportal abc . In Australien wurde bei einer Hausräumung die Leiche ihres Onkels, Shane Snellman, nach 15 Jahren entdeckt. Wie die Ermittlungen zeigten, brach Shane Snellman 2002 in das Haus von Bruce Roberts ein und wurde von diesem erschossen.

Lebte fünfzehn Jahre lang neben Leiche

Die Leiche versteckte der Einzelgänger all die Jahre in einem Zimmer in seinem Haus. Um die Leiche herum wurden mehr als 70 Flaschen Lufterfrischer sichergestellt, die der Täter um die Leiche platzierte, um den Verwesungsgeruch zu überdecken. Zur Untersuchung des Hauses von Bruce Roberts kam es erst, als sich die Post stapelte und die Nachbarn am 21. Juli 2017 die Behörden riefen. Die Einsatzkräfte traten die Vordertür ein und manövrierten sich über die Müllberge, bis sie den toten Hauseigentümer zusammengesackt über einem Heizkörper fanden. Sein Tod wurde auf den Zeitraum zwischen dem 26. Mai und dem 21. Juli 2017 eingegrenzt.