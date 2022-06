Mordprozess in Bern : Mann tötete neuen Partner der Ex und verbrannte die Leiche im Wald

Vor dem Berner Regionalgericht muss sich ein 56-jähriger Brasilianer verantworten, der seinen Nebenbuhler tötete. Die Staatsanwaltschaft fordert 18 Jahre Freiheitsstrafe.

Im Februar 2020 hat die Polizei in einem Waldstück bei Meikirch BE einen toten Mann gefunden.

In einem Waldstück in Meikirch BE wurde im Februar 2020 ein toter Mann aufgefunden, der zuvor als vermisst gemeldet worden war. Das Opfer: ein 46-jähriger Immobilienverwalter. Der mutmassliche Täter: der Ex-Mann der Freundin des Getöteten, ein 56-jähriger Brasilianer. Er wurde wenig später von der Polizei festgenommen und zeigte sich geständig .

Diese Woche wird der Fall nun am Regionalgericht in Bern verhandelt, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten Mord vor und fordert 18 Jahre Gefängnis. Laut Anklageschrift hatte der gekränkte Ex-Partner in seiner Wohnung mit einem Küchenmesser mehrmals auf seinen Nebenbuhler eingestochen, dessen Leiche in eine Grillhülle verpackt und sie anschliessend im Wald verbrannt. Er habe es auf den Tod des Opfers angelegt, so der Staatsanwalt.