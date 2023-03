Freiburg: Mann tötete Prostituierte und brachte Leiche im Koffer nach Hause

Der 30-Jährige ermordete eine Prostituierte. Er erstach sie am 13. Januar 2017 und zerteilte daraufhin ihre Leiche, damit er sie in seinem Koffer verstauen konnte.

Ein Mann erstach eine Prostituierte, zerschnitt ihre Leiche, um sie in einem Koffer nach Hause zu bringen.

Ein 30-jähriger Mann ermordete eine Prostituierte. Er erstach sie am 13. Januar 2017 und zerteilte daraufhin ihre Leiche, damit er sie in seinem Koffer verstauen konnte. Darin transportierte er die Überreste der toten Frau nach Hause. Der gelernte Koch reichte beim Bundesgericht in Lausanne eine Beschwerde gegen das Urteil ein. Nun wurde dieses abgelehnt.