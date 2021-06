Seit Mitte Juni vermisst : Mann tot aus dem Wohlensee geborgen

Am späten Mittwochabend ist ein Mann tot aus dem Wohlensee geborgen worden. Es muss

davon ausgegangen werden, dass es sich um einen seit Mitte Juni in der Aare vermissten Mann

handelt.

Der Berner Kantonspolizei Bern wurde am Mittwochabend eine leblose Person gemeldet, die auf Höhe des Stägmatt-Steges im Wasser trieb. Einsatzkräfte konnten die Person schliesslich in Hinterkappelen kurz vor der Wohleibrücke aus dem Wohlensee bergen.

Die Kantonspolizei geht davon aus, dass es sich dabei um einen seit Mitte Juni in der Aare vermissten Mann handelt. Die Vermisstmeldung ging am Donnerstagabend, 17. Juni 2021 ein. Ermittlungen zufolge war der Mann beim Schwimmen in der Aare beim Zehendermätteli in Bern in Schwierigkeiten geraten und anschliessend verschwunden. Trotz umgehenden Rettungsversuchen von Drittpersonen und sofort eingeleiteter Suchmassnahmen der Polizei konnte der Mann vorerst nicht gefunden werden.