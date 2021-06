Dietikon ZH - Mann (40) tot aus Limmat geborgen – Polizei sucht Zeugen

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, sind die genauen Umstände und die Todesursache nicht geklärt und werden untersucht.

Am Montag kurz vor 11 Uhr ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass sich am Grund der Limmat, Höhe Einmündung des Schäflibachs, eine leblose männliche Person befinde. Nach der Bergung konnten die ausgerückten Rettungskräfte nur noch den Tod des 40-jährigen Mannes feststellen. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, sind die genauen Umstände und die Todesursache nicht geklärt und werden untersucht. Ein Gewaltdelikt steht derzeit nicht im Vordergrund, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.