Hannover (D) : Mann tot geprügelt – 13-Jährige unter Tatverdacht

Bei einer Schlägerei in Hannover ist ein Mann tödlich verletzt worden. Die Polizei konnte drei Tatverdächtige ermitteln, darunter ein 13-jähriges Mädchen.

Ein Paar war am 23. September in der Innenstadt von Hannover unterwegs, als es gegen 21.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen kam. Bei der Schlägerei wurde der 48-jährige Mann lebensgefährlich verletzt und war nicht mehr ansprechbar. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde schliesslich der Hirntod festgestellt. Die Ärzte konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten.