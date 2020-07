vor 33min

Verschärfte Regeln

Mann trägt Maske unten herum

In der Londoner Oxford Street hat ein Fotograf einen Passanten entdeckt, der mit nichts als einer Gesichtsmaske gekleidet war. Genau an dem Tag, als in England strengere Regeln in Kraft getreten sind.

von Yasmin Rosner

1 / 4 Ups, nicht etwas vergessen, Mister? Ein Mann trug am Freitag nicht mehr als eine Gesichtsmaske. Der Blick von hinten … (24. Juli 2020) REUTERS/Simon Dawson … enthüllt den Rest des Mannes, bei dem sich um den Youtuber und Ninja Warrior Tim Shieff handelt. REUTERS/Simon Dawson Unterdessen trugen die anderen Passanten in der Oxford Street ihre Gesichtsmasken. REUTERS

Darum gehts In England gilt seit Freitag die Pflicht zum Tragen von Masken in Geschäften und anderen geschlossenen Räumen.

Es droht bei Nichtbeachtung eine Geldstrafe.

Gleichtags entdeckte ein Reuters-Fotograf einen etwas anderen Maskenträger.

Der Mann ist kein Unbekannter.

Während England am Freitag die Regeln zum Tragen von Masken verschärfte, liess ein Mann in der Londoner Oxford Street die Hüllen fallen und trug zwar eine Gesichtsmaske – aber am falschen Ort. Statt im Gesicht funktionierte der Mann den Mundschutz zur Unterhose um.

Später stellte sich heraus: Bei dem Mann handelte es sich um Tim Shieff, der sich laut «Daily Mail» wohl über die neuen Regeln lustig machen wollten. Shieff, der ein Foto von sich in der Innenstadt auf Instagram veröffentlichte, ist Youtuber, Ninja Warrior und Freerunner.

Der in den USA geborene Shieff geriet vorletztes Jahr in die Schlagzeilen, als er zugab, Eier und Fisch gegessen zu haben – dies, obwohl er Veganer sei. Er verärgerte zudem viele seiner Fans, indem er sagte, dass nun der wohl der nächste Schritt sei, ein Tier zu töten, nachdem er wieder zum Fleischesser wurde.

Busse bei Regelverstoss

In England ist am Freitag die Pflicht zum Tragen von Masken in Geschäften und anderen geschlossenen Räumen in Kraft getreten. Wer dagegen verstösst, muss mit einer Strafe von bis zu 100 Pfund (umgerechnet etwa 118 Franken) rechnen.