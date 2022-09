Strafgericht BS: Mann trat seiner schwangeren Frau in den Bauch, wird aber nicht ausgeschafft

20min/Steve Last

Am Montag verurteilte das Strafgericht Basel-Stadt einen 36-Jährigen wegen Gewalttaten gegen seine Ehefrau. Der Mann hatte sie gefesselt und ihr in den Bauch getreten, als sie schwanger war.

Ins Gefängnis muss er aber nicht mehr, weil er den unbedingten Teil seiner Strafe bereits in Untersuchungshaft abgesessen hat.

Vor allem soll er sie während ihrer Schwangerschaft gefesselt und ihr in den Bauch getreten haben.

Ein 36-Jähriger wurde in Basel verurteilt, weil er seiner Frau Gewalt angetan hat.

Ein 36-jähriger Mann ist auf freien Fuss zu setzen, obwohl er am Montag vom Strafgericht Basel-Stadt wegen schwerer Gewalt gegen seine Ehefrau für schuldig befunden wurde. Das Gericht verurteilte ihn unter anderem wegen versuchten strafbaren Schwangerschaftsabbruchs zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Dies schreibt die «Basler Zeitung» .

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, seine schwangere Frau gefesselt und ihr in den Bauch getreten zu haben. Als «rücksichtslos und verwerflich» beschrieb das Gericht die Gewalttat laut der BaZ, als «übertraumatisch» für die Frau laut der «bz Basel» . Das Kind überlebte zum Glück.

Unbedingten Teil bereits abgesessen

Weil aber nur sechs Monate der verhängten Freiheitsstrafe als unbedingt vollziehbar und die restlichen zwei Jahre auf Bewährung ausgesprochen wurden, dürfte der Mann freikommen. Denn seit ziemlich genau einem halben Jahr sitzt er in Untersuchungshaft, die ihm an die Strafe angerechnet wird. Zudem darf der Syrer in der Schweiz bleiben, weil sich das Gericht gegen einen Landesverweis entschieden hat, wie die BaZ weiter schreibt.