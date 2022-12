Kriminalgericht Luzern: Mann tritt Ex-Freundin ins Gesicht und bricht ihr mehrere Knochen

Im März 2021 trafen sich ein heute 34-Jähriger und seine Ex-Freundin für ein klärendes Gespräch auf dem Parkplatz der Hochschule Luzern, Technik & Architektur. Die Frau hatte ihn am Vortag verlassen.

Eigentlich sollte es nur ein klärendes Gespräch werden: Ein heute 34-jähriger Mann und seine Ex-Freundin hatten sich an einem Abend im März 2021 für einen Spaziergang verabredet. Einen Tag vorher hat die Frau ihn verlassen. Als sie auf dem Parkplatz der Hochschule Luzern Technik & Architektur waren, schlug der Mann plötzlich seiner Ex-Freundin mit der Faust ins Gesicht. Dann holte er mit dem Bein aus und trat mit dem Fuss gegen die Rückseite ihres Oberschenkels. Die Frau knickte ein und befand sich in einer halb knienden, halb sitzenden Position am Boden, als ihr der Mann einen heftigen Fusstritt ins Gesicht versetzte.