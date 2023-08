Altstetten ZH: Mann tritt Frau gegen den Kopf und verletzt sie schwer – Polizei sucht Mann

Die Kantonspolizei Zürich veröffentlich ein Foto des Mannes, der eine 49-jährige Frau am Bahnhof Altstetten gegen den Kopf getreten hat. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen, 30. April.

Am Sonntagmorgen, 30. April, hat ein junger Mann beim Bahnhof Altstetten eine Frau mit einem Fusstritt gegen den Kopf schwer verletzt.

Es geschah am Sonntagmorgen, 30. April, gegen 4.40 Uhr: Eine 49-jährige Schweizerin hielt sich beim Bahnhof Zürich-Altstetten auf, als sie auf eine Gruppe von sechs jungen Männern traf. Nachdem es zur Auseinandersetzung gekommen war, trat einer der Männer der Frau gegen den Kopf, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilt. Sie erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen und musste in ein Spital gebracht werden.