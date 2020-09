An der Rorschacherstrasse in Neudorf in der Stadt. St. Gallen hat ein alkoholisierter Fahrer eine Frau auf dem Fussgängerstreifen überfahren.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr am Freitagabend in Neudorf in der Stadt St. Gallen. Eine 42-jährige Frau überquerte einen Fussgängerstreifen an der Rorschacherstrasse. Dabei wurde sie frontal von einem Auto getroffen. Sie wurde zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital eingeliefert. In der Nacht auf Samstag erlag sie dort ihren Verletzungen.