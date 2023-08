Hergiswil NW: Mann überfällt Bahnhofkiosk – wer hat ihn gesehen?

Am Mittwochabend wurde der Bahnhofskiosk in Hergiswil NW überfallen.

Wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt, überfiel am Mittwochabend um 18.15 Uhr ein männlicher Täter den Kiosk am Bahnhof in Hergiswil NW. Der Mann bedrohte demnach die Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuss in Richtung Coop. Die Kapo begann sofort mit Ermittlungen und erhielt Unterstützung von der Luzerner Polizei. Niemand wurde verletzt, aber der genaue Wert der Beute ist noch nicht bekannt.