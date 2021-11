Rüthi SG – Mann überfällt Bank und flüchtet 

Im Rheintal ist es am Mittwochabend zu einem Banküberfall gekommen, wie das Onlineportal FM1Today berichtet. Kurz nach 18.30 Uhr passte ein Mann vor der Raiffeisen-Filiale in Rüthi eine Mitarbeiterin ab. Er zwang sie wieder in die Bank zurück, wo er sie aufforderte, ihm Geld auszuhändigen. Er konnte so Bargeld in unbekannter Höhe erbeuten. Anschliessend floh er zu Fuss.