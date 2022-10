Bern : Mann überfällt Geschäft und flieht mit Zigaretten und Alkohol

In Bern hat am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter ein Geschäft überfallen. Es wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen.

Der Überfall auf das Lebensmittelgeschäft fand in der Region Bern-Bethlehem statt.

Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag ein Lebensmittelgeschäft in Bern-Bethlehem überfallen.

Am Donnerstag kurz vor 15.30 Uhr hat ein Mann ein Geschäft an der Berner Mühledorfstrasse überfallen. Diese Strasse führt zum Einkaufszentrum Westside in Bern-Bethlehem. Der mutmassliche Täter soll nach Angaben der Kantonspolizei Bern das Lebensmittelgeschäft vermummt betreten und eine Angestellte mit einem Messer bedroht haben.