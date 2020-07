Aktualisiert vor 21min

Köniz BE

Bewaffneter Mann überfällt Bank und flüchtet

Am Montagnachmittag hat ein Mann in Köniz eine Bankfiliale überfallen. Er bedrohte Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und flüchtete mit Beute in Richtung Bahnhof. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht.

von Sven Forster

1 / 4 Die Valiant Bank in Köniz wurde überfallen. Der Täter flüchtete schliesslich mit Beute zu Fuss in allgemeine Richtung Unterführung Bläuacker bzw. Bahnhof Köniz und von da aus in unbekannte Richtung. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte er die Angstellte mit einer Waffe. KEYSTONE

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Montag, 6. Juli 2020, kurz nach 14.30 Uhr, die Meldung ein, dass soeben eine Bank in Köniz überfallen worden sei. Nach aktuellem Kenntnisstand betrat ein Mann kurz zuvor die Filiale der Valiant Bank an der Schwarzenburgstrasse in Köniz.

Wie die Polizei mitteilt, bedrohte Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Verletzt wurde niemand. Der Täter flüchtete schliesslich mit Beute zu Fuss in allgemeine Richtung zum Bahnhof Köniz und von da aus in unbekannte Richtung.

Mehrere Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern standen für die Nachsuche nach dem Flüchtigen im Einsatz und führten unter anderem auch Kontrollen im öffentlichen Verkehr durch. Der Mann konnte aber bislang noch nicht angehalten werden.

Kräftige Statur und dunkle Haare