Martigny VS : Mann überfällt mit Waffenattrappe öffentliches Lokal

Im Kanton Wallis wurde ein 21-jähriger Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Samstag in Martigny einen Überfall ausgeführt zu haben.

Am letzten Samstag überfiel ein Mann in Martigny VS ein öffentliches Lokal und bedrohte zwei Angestellte mit einer Attrappe einer Handfeuerwaffe. Er wollte damit an Lebensmittel gelangen, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt.