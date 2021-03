Ein Mann überfiel am Freitag die Post in Dübendorf ZH. Foto: 20min/Simon Glauser

Am Freitagabend überfiel ein dunkel gekleideter Mann kurz nach 18.00 Uhr eine Postfiliale in Dübendorf. Er zeigte der Angestellten in der Filiale an der Überlandstrasse die im Hosenbund eingesteckte Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von wenigen hundert Franken verliess er die Post und flüchtete zu Fuss in Richtung Wallisellen.