Einer trug Hygienemaske : Bewaffnete überfallen Banken in Bern und Zürich

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag die UBS-Filiale am Römerhofplatz überfallen und erbeutete ausländisches Bargeld in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Auch in Bern kam es zu einem Überfall.