Dresden : Mann übergiesst sich mit Flüssigkeit und zündet sich an

In der Dresdner Altstadt hat sich ein Mann mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er wenige Stunden später verstarb.