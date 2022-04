Kreisgericht St. Gallen : Mann überhäuft Freundin mit Tausenden Droh-SMS

Aufgrund von mehreren Delikten musste sich ein 29-Jähriger vor dem St. Galler Kreisgericht einfinden. Er soll genötigt, gestohlen, geschlagen und diverse Strassenverkehrsdelikte begangen haben.

Ihm wurde vorgeworfen, dass er seine ehemalige Freundin mit Tausenden Nachrichten bombardiert hatte und sie so beeinflussen wollte. (Symbolbild)

Am Kreisgericht St. Gallen musste sich ein 29-jähriger Mann wegen verschiedener Delikten verantworten.

Ein Mann musste sich am Donnerstag wegen einer Reihe von Delikten vor Gericht verantworten.

Wegen eines umfangreichen Deliktskatalogs musste sich am Donnerstag ein 29-jähriger Mann vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten. Ihm wurden unter anderem Nötigung, Drohung, Beschimpfung, Raufhandel sowie Diebstahl vorgeworfen. Dazu kamen noch etliche Verletzungen des Strassenverkehrsgesetzes.

Einen Grossteil der Verhandlung drehte sich dabei um die Vorwürfe der Nötigung sowie der Drohung. Diese stammten aus seiner Beziehung zu einer Deutschen, die der Beschuldigte als «turbulent» bezeichnete. Regelmässig soll der Mann seine ehemalige Freundin via SMS und Telefonaten terrorisiert haben. Teils seien es über 200 Textnachrichten am Tag gewesen sein. «Ich f**k dein Leben» oder «Ich bring dich um» sind Nachrichten, die er versandte.

«Ich bin kein Jean-Claude Van Damme»

Der Beschuldigte bestand bei der richterlichen Befragung darauf, dass es sich um keine ernstzunehmende Drohungen handelte. «Ich habe es nie so gemeint», wiederholt der Beschuldigte, als ihm der vorsitzende Richter die Passagen vorliest. Er habe emotional reagiert und verfügte damals über ein loses Mundwerk.

Weiter war er im Jahr 2018 in der Nähe eines St. Galler Nachtclubs in eine Schlägerei verwickelt. Zum Vorwurf der schweren Körperverletzung gibt der Beschuldigte zu, dem Opfer eine Ohrfeige verpasst zu haben. «Sonst habe ich keine anderen Sachen gemacht», so der Mann. Er habe ihm nicht den Fusstritt gegeben, der zu einem gebrochenen Nasenbein führte. «Ich bin kein Jean-Claude Van Damme.»