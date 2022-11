Kanton Waadt: Chalet abgebrannt, Mann und Hund sterben

Der Brand ereignete sich in Saint-Légier-La Chiésaz VD.

Am Sonntagmorgen kam es in St-Légier-La Chiésaz VD zu einem Brand in einem Chalet. Dies berichtet die Kantonspolizei Waadt. Ein Mann starb im Chalet, zusammen mit einem Hund. Seine Ehefrau konnte sich mithilfe der Einsatzkräfte aus dem Haus retten.