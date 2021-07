Brasilien : Mann uriniert ins Meer und wird von Hai getötet

Drama in Brasilien: Ein betrunkener Mann ist von einem Hai attackiert worden, als er in das Meer pinkelte. Für den 51-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Marcelo Rocha Santos starb am 10. Juli 2021 bei einem Hai-Angriff.

Der Brasilianer Marcelo Rocha Santos feierte mit Leuten am Strand gewesen, wenig später wurde er von einem Hai zu Tode gebissen. An der Party dürfte Santos das eine oder andere alkoholische Getränk zu sich genommen haben, als der angetrunkene 51-Jährige schliesslich aufs Klo musste, soll er zum Meer gegangen sein, um dort der Natur freien Lauf zu lassen.

Wie die britische «The Sun» berichtet, ereignete sich der Vorfall vergangenen Samstag am Piedade Beach in der brasilianischen Stadt Jaboatao dos Guararapes. Der Strand gilt als Hotspot für Hai-Angriffe, da er offen und ungeschützt von Riffen ist.