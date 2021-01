Roche VS : Mann verbrennt in Auto

Ein 77-Jähriger ist bei einem Fahrzeugbrand in Roche VD ums Leben gekommen. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt.

Der tödliche Fahrzeugbrand hat sich am Freitagmittag in Roche VD ereignet. Ein Fahrzeug, das Richtung Aigle VD fuhr, ist plötzlich in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin konnte mit leichten Verletzungen aus dem brennenden Auto aussteigen. Ein Beifahrer (77) zog sich hingegen so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unglücksort starb.