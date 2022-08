Wattwil SG: Mann verfolgt Ex-Freundin mit Auto – nach Unfall flüchtet er

Als die Polizei ihn in derselben Nacht einvernehmen und sein Telefon sicherstellen wollte, beschädigte er sein Handy so stark, dass die Beamten es nicht mehr auswerten konnten. (Symbolbild)

Der Beschuldigte lauerte seiner Ex-Freundin an mehreren Orten auf – unter anderem auch an diesem Parkplatz in Ernetschwil SG.

Ein 32-Jähriger aus Wattwil, der die Trennung seiner Ex-Freundin offenbar sehr schlecht verkraftete, erhielt dieser Tage dicke Post von der St. Galler Staatanwaltschaft. Als die Frau die Beziehung am 4. Februar 2022 beendete, lieh sich der Mann den Wagen eines Kollegen und lauerte ihr damit an verschiedenen Orten, unter anderem auf einem Parkplatz in Ernetschwil SG, auf. Er versuchte, mit ihr in Kontakt zu treten und das Gespräch zu suchen, was sich jedoch als vergeblich herausstellte.