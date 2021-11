Kreisgericht Rorschach – Mann vergeht sich jahrelang an 8-jährigem Stiefsohn

Weil er jahrelang seinen Stiefsohn sexuell misshandelt haben soll, steht der heute 46-jährige F.M.* vor dem Kreisgericht Rorschach. Zwischen 2011 und 2015 ging F.M. jeweils spätabends ins Zimmer des damals acht- bis zwölfjährigen I.K.* und zog ihm die Hosen aus, wie es in der Anklageschrift heisst. Der Junge habe jeweils so getan, als würde er schlafen, weil er Angst vor seinem Stiefvater hatte. Er versuchte sich wegzudrehen, doch F.M. zog ihn zu sich heran um begann, ihn im Intimbereich zu berühren und an ihm Oralverkehr auszuüben. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich auch im Wohnzimmer der Wohnung, in der F.M. mit seiner Frau, der Mutter von I.K., und zwei weiteren gemeinsamen Töchtern im Alter von acht und sechs Jahren lebte.