Kriminalgericht Luzern: Mann vergewaltigt 13-Jährige und muss ins Gefängnis

Zugetragen hatten sich die Vorfälle in einer Gemeinde im Kanton Luzern. Dort hatte der Verurteilte in seiner Wohnung im Sommer 2018 eine 13-Jährige vergewaltigt. Das Mädchen hatte damals ein Zimmer in der Wohnung des Verurteilten. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt «eine der wichtigen Bezugspersonen» der 13-Jährigen, wie es im Urteil des Kriminalgerichts heisst: Das Mädchen habe den Mann damals als «Ersatz-Papi» gesehen, nachdem sich ihre Eltern einige Jahre zuvor getrennt hatten. Die 13-Jährige stand unter anderem dadurch in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Verurteilten, weshalb sie die erlittenen Übergriffe nicht angezeigt hatte, heisst es weiter. Auch habe der Mann ihr psychischen Druck gemacht.