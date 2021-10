Basel : Mann vergewaltigt Frau nach Besuch im Nachtclub

Am Freitagmorgen wurde in der Fussgängerunterführung beim Lohweg in Basel eine jugendliche Frau Opfer eines Sexualdelikts. Der Täter ist flüchtig.

Am frühen Freitagmorgen, kurz vor vier Uhr, wurde in der Fussgängerunterführung beim Lohweg eine junge Frau Opfer eines Sexualdelikts.

Am frühen Freitagmorgen, kurz vor vier Uhr, wurde in der Fussgängerunterführung beim Lohweg eine junge Frau Opfer eines Sexualdelikts. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die jugendliche Frau mit einer Freundin in einem nahen Nachtclub zum Tanzen war. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Sie wies ihn darauf weg. Gegen vier Uhr begab sich die Frau nach draussen, wobei ihr der Mann nachging. Er bedrängte und vergewaltigte sie in der Unterführung trotz Gegenwehr. Anschliessend flüchtete der Unbekannte.

Gesucht wird ein unbekannter Mann im Alter zwischen 21 und 22 Jahren. Er ist ca. 175 cm gross und von weisser Hautfarbe. Er sprach Englisch. Er ist von gepflegter Erscheinung, hatte eine aufrechte Haltung und ein sicheres Auftreten. Der Unbekannte hatte kurze, seitlich geschnittene Haare und trug eine Brille.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

