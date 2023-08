Oberwallis: Mann vergisst seinen Lamborghini und muss kämpfen, um ihn zurückzukriegen

Der Lamborghini geriet vonseiten des Besitzers in Vergessenheit und die Garage behielt den Sportwagen als Pfand. Als der Garagist eine Garage im Oberwallis eröffnete, überführte er den Wagen in die Schweiz.

Der Besitzer des Wagens baute mit seinem von der Ehefrau geschenkten Lamborghini einen Unfall und brachte diesen in eine Werkstatt in Deutschland.

Nachdem er in Konkurs gegangen war, liess er den Lamborghini in den Räumlichkeiten zurück.

Ein in Deutschland wohnhafter Mann baute mit seinem von der Ehefrau geschenkten Lamborghini einen Unfall und brachte diesen in eine Werkstatt in Deutschland.

Ein Lamborghini Urraco P 300, einstiges Geburtstagsgeschenk einer Ehefrau an ihren Mann, sorgt für einen gerichtlichen Streitfall im Oberwallis . Der Besitzer des Luxuswagens verliert das Interesse an seinem Sportwagen, wodurch der Garagist, bei dem der Wagen zur Reparatur steht, ihn als Pfand behält. Nach Jahren des Vergessens und einer Scheidung tritt die Ex-Frau des Eigentümers auf den Plan und verhilft dem wahren Besitzer zu seinem Auto zurück, wie der « Walliser Bote » berichtet.

Überführung in die Schweiz

Die turbulente Geschichte beginnt in den 1990er-Jahren in Deutschland, als eine Ehefrau ihrem Gatten den begehrten Lamborghini schenkt. Nach einem Unfall mit dem Sportwagen bringt ihn der Besitzer in eine Garage und verliert scheinbar das Interesse daran. 2004 gründet der zuvor in Deutschland als Garagist tätige Mann eine Einzelunternehmung im Oberwallis. Für den Betrieb der Garage und Carrosserie mietet er eine Immobilie. Der Mechaniker überführt auch den Lamborghini in die Schweiz.