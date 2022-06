Kuriose Fahrt: Mann verirrt sich mit Audi A6 auf Perron am Bahnhof Hardbrücke

Ein Auto ist am Donnerstagvormittag auf ein Perron am Bahnhof Hardbrücke gefahren.

Reisende, die am Donnerstag gegen elf Uhr am Bahnhof Hardbrücke auf den Zug warteten, machten eine kuriose Erfahrung: Wie ein News-Scout erzählt, stand plötzlich ein weisser Audi A6 mit Zürcher Kennzeichen auf dem Perron des Gleis 4. Ein älterer Herr soll von Altstetten her durch ein offenes Törchen gefahren und so neben dem Zuggleis gelandet sein. «Wie das passieren konnte, kann ich mir nicht erklären. Zum Glück wurde niemand verletzt», sagt der 29-Jährige News-Scout.