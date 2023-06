Was passiert, wenn man gefälschte Louis Vuitton-Taschen verkauft!

Ein 25-Jähriger hatte vor rund vier Jahren in Mailand (I) in einem Second-Hand-Laden eine braune Louis-Vuitton-Tasche für 250 Euro gekauft. «Die Handtasche sah dem Markenprodukt ähnlich, wies jedoch im Vergleich zum Originalprodukt eine mindere Qualität auf, indem der Date Code und die Etikette in der Tasche sowie der Reissverschluss nicht identisch waren», heisst es im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft. Zudem sei der Braunton der Tasche anders als jener der Markenprodukte gewesen. Aufgrund des markant tieferen Preises als bei Louis Vuitton üblich und der Qualitätsmängel hätte der Mann merken müssen, dass es sich um eine Fälschung handelte. Vermutlich war er sich dessen bewusst. Trotzdem fuhr er mit der gefälschten Tasche von Italien zu sich nach Hause in den Kanton St. Gallen.