Mann verkauft verkleidet «Mohrenköpfe» – Unternehmer fühlt sich hintergangen

Am Donnerstag hat ein kostümierter, schwarz angemalter Mann in Rorschach «Mohrenköpfe» verkauft. Der Boden, auf dem er stand, gehört der Firma Gutmann Plattenbeläge. Dessen Chef fühlt sich von dem Mann hintergangen.

von Jil Rietmann

Am Donnerstag ist einem Leserreporter aus Rorschach ein kostümierter Mann aufgefallen, der an einem Stand «Mohrenköpfe» von Dubler verkauft hat. Der Kantonspolizei St. Gallen war die Aktion bekannt. Sie hatte deswegen mehrere Meldungen erhalten. Mediensprecher Florian Schneider sagte: «Wir sind ausgerückt, haben die Personalien des Mannes aufgenommen, den Fall dokumentiert und die Stadt Rorschach informiert.» Die Staatsanwaltschaft habe empfohlen, nichts weiter zu unternehmen. Schneider erklärt, dass die Aktion auf privatem Grundstück stattgefunden und der Mann eine Bewilligung gehabt habe.

Marcel Aeple, der Stadtschreiber von Rorschach, sagte zu 20 Minuten: «Wir haben nichts davon gewusst. Als ich davon gehört habe, hielt ich es im ersten Moment für einen Scherz.» Ausserdem finde er die Aktion gerade in der jetzigen Debatte unangebracht. Er stellte klar: «Rorschach ist kein Boden für Rassismus.» Da sich der Mann auf privatem Boden befunden habe, konnte man nichts machen.

D er Platz, auf dem der Mann seine «Mohrenköpfe» verkaufte, gehört der Firma Gutmann Plattenbeläge. Die Firma muss sich nun seit Donnerstag mit Reaktionen verschiedenster Leute herumschlagen. Es werde kritisiert, dass derart provoziert werden müsse. Andere reden von einer «Hammeraktion».

Alles begann mit Würsten

Der Inhaber der Firma Gutmann Plattenb eläge , Gerd Gutmann, habe diese Aktion alles andere als humorvoll auf genommen. Er bestätigt dem «St. Galler Tagblatt», dass der Verkäufer über eine Bewilligung verfügt habe, an seinem Standort « Mohrenköpfe » zu verkaufen. Was er genau vor gehabt habe , nämlich sich als Schwarzer anzumalen, wurde ihm verschwiegen. «Vor einigen Wochen trat der Mann an uns heran mit dem Anliegen, einmal pro Woche Würste vor unserem Unternehmen zu verkaufen», erzählt Gutmann. Er erteilte dem Mann die Bewilligung für den Wurstverkauf, der dann auch einige Male stattfand.

Vor einer Woche kam der Verkäufer mit einem neuen Anliegen. «Er fragte dann, ob er auch Dubler-‹Mohrenköpfe› verkaufen könne.» Anscheinend lief der Bratwurstverkauf nicht besonders gut. Auch an diese r Idee hatte Gerd Gutmann nichts auszusetzen . Die Diskussionen, die es in den letzten Tagen rund um den Namen « Mohrenkopf » gab sowie um das Unternehmen, das den Namen nicht ändern will, sei en völlig an Gutmann vorbeigegangen. Auch als der Mann von « Mohrenköpfen » sprach, dachte er sich nicht viel dabei.

Aktion wäre nicht erlaubt worden

Eines wolle Gutmann aber klarstellen: «Davon, dass sich der Mann für den Verkauf als Schwarzer verkleiden wollte, war nie die Rede. Wenn ich davon gewusst hätte, hätte ich diese Aktion niemals bewilligt.» Auch die Polizei hat von dem Verkäufer Wind gekriegt. « Sie fragten mich, ob der Mann eine Bewilligung für seinen Stand habe » , erzählt Gutmann. Er habe das bestätigt , und die Polizei sei wieder gegangen. Der Firmenchef habe den Mann auch gar nicht bemerkt, denn er sei durch einen anderen Eingang gekommen. Als er dann Fotos in Onlinemedien gesehen hat, wurde ihm klar, was vor seinem Geschäft gerade passierte.



D ass seine Firma nun schweizweit in den Medien steht, gefalle ihm nicht. «Solche Publicity brauchen wir nicht!», sagt er. Er habe sogar schon E-Mails erhalten, in denen er als « Saurassist » bezeichnet oder seinem Unternehmen de r Konkurs gewünscht w o rde n sei . Es gebe allerdings auch die andere Seite. Da heisse es, e s sei lächerlich , ihn als Rassisten zu bez e ichnen. Andere h abe die Aktion sogar zum L achen gebracht.

Einfach nur dumm

Im direkten Kontakt empfand Gerd Gutmann den Mann als sehr freundlich. Er denke auch nicht, dass er s eine «Moh r enkopf»-Aktion r assistisch gemeint hat. Weil momentan jedoch die ganzen Diskussionen um die Dubler -« Mohrenköpfe » stattfinden, sei diese Aktion einfach nur dumm gewesen. Dass der Mann ihm nicht im Vorfeld gesagt ha be , was er genau vorhabe, nerve ihn am meisten. Gutmann sagt: « Ich fühle mich hintergangen. » Der Mann werde vor seinem Geschäft keine « Mohrenköpfe » oder weiteres mehr verkaufen. « Wir sind keine Rassisten » , sagt Gutmann. Das s unter seinen dreizehn Mitarbeitern auch ein dunkelhäutiger Lehrling sei, bestätig e diese Aussage.