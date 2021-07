Indonesien : Mann verkleidet sich als seine Frau, um trotz Corona fliegen zu können

Ein Indonesier wollte trotz Covid-19-Infektion fliegen und versuchte die Airline mit einer Verkleidung auszutricksen. Doch dann beging er einen folgenschweren Fehler und flog auf.

Die Tarnung des Mannes flog aber nach kurzer Zeit auf. Eine Flugbegleiterin der Airline Citilink auf der Strecke von Jakarta nach Ternate in der Provinz Nordmolukken hatte nach Polizeiangaben beobachtet, dass der Mann auf der Toilette seine Kleidung wechselte – er hatte diese im Niqab betreten und in Männerkleidung verlassen. Sie meldete dies der Flughafenleitung von Ternate. «Er hat das Flugticket auf den Namen seiner Frau gekauft und brachte den Ausweis, das PCR-Testergebnis und den Impfpass mit dem Namen seiner Frau mit», erklärte der Polizeichef von Ternate, Aditya Laksimada.

Der Mann wurde nach der Landung am Sonntag erneut einem PCR-Test unterzogen, der positiv ausfiel. Er wurde umgehend festgenommen. Später wurde er von Mitgliedern der örtlichen Corona-Taskforce in Schutzanzügen zu sich nach Hause in Isolation gebracht, wo er von der Polizei bewacht wird. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf und wollen gegen den Mann nach seiner Quarantäne Anklage erheben.