Kreuzlingen TG – Mann verletzt 33-Jährigen schwer und nimmt sich anschliessend das Leben

In Kreuzlingen TG ereignete sich am Sonntagmorgen eine Gewalttat. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau griff kurz vor zehn Uhr ein 29-Jähriger in einer Wohnung an der Rigistrasse einen Mann an. Der 33-Jährige wurde durch den Angriff schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Täter stürzte sich nach der Tat aus dem Fenster, dort erlag er seinen Verletzungen.