Olten SO : Mann verletzt aufgefunden – Polizei sucht Jugendliche

In Olten SO ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann verletzt aufgefunden worden. Zur Klärung des Hergangs und der Umstände sucht die Polizei Zeugen.

1 / 94 Olten, 25. Oktober: Ein Mann wurde an der Dornacherstrasse verletzt aufgefunden. Google Maps Rümligen BE, 27. Oktober: Wie die Kapo Bern am Dienstag bekannt gab, wurde bei einer Geschwindigkeitsmessung am Freitagabend ein Auto mit 116 km/h gemessen. Erlaubt wären maximal 50 gewesen. Eine Polizistin konnte sich nur mit einem Sprung vor einer Kollision retten. Google Domdidier, 26. Oktober: Ein stillgelegter Geflügelstall ist in der Nacht auf Montag in Brand geraten. Kapo FR

Der Mann wurde gegen 4:15 Uhr an der Dornacherstrasse, zwischen dem «Multipoint» und dem «Gryffe», verletzt aufgefunden und mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, teilt die Solothurner Kantonspolizei mit. Trotz umfangreichen Abklärungen konnte bisher nicht geklärt werden, wie er sich die Verletzungen zugezogen hat. Zur Klärung des Hergangs und der Umstände sucht die Polizei Zeugen. Speziell ist die Polizei an den Beobachtungen von mehreren Jugendlichen interessiert, die sich bis kurz vor dem Eintreffen der Polizei beim verletzten Mann aufgehalten haben sollen.