Bei Kontrolle in Ostermundigen BE : Mann verletzt drei Polizisten und wird mit Taser ruhig gestellt

In Ostermundigen kam es am Donnerstagnachmittag bei einer Personenkontrolle zu Tätlichkeiten. Die Polizei setzte das Destabilisierungsgerät ein.

Einer Patrouille der Berner Kantonspolizei Bern fiel am Donnerstag an der Bernstrasse in Ostermundigen ein Fahrzeug auf. Sie beschloss deshalb, den Fahrzeuglenker zu kontrollieren. Er konnte mit seinem Fahrzeug in der Bahnhofsunterführung angehalten werden, worauf er einen medizinischen Notfall geltend machte. Während die Patrouille eine Ambulanz aufbot, habe sich der Mann aus der Kontrolle entfernt, teilt die Polizei mit: «Die Patrouille wollte ihn zurückhalten, worauf er die Einsatzkräfte unvermittelt angriff. Es musste das Destabilisierungsgerät eingesetzt werden.»