Polizeimeldungen Ostschweiz

Mann verletzt Frau mit Messer und stellt sich der Polizei

Eine 18-Jährige wurde am Samstagmorgen in Rebstein SG von einem 19-jährigen Mann aus noch unbekannten Gründen mit einem Messer verletzt. Sie musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der 19-Jährige stellte sich der Polizei.

Müstair GR, 02.06.2020: Am Dienstag hat sich in Müstair ein Arbeitsunfall ereignet. Der 31-jährige Mann arbeitete an der Leimauftragungsmaschine eines Bodenproduktionsunternehmens. Kurz vor Mittag wollte er eine Verunreinigung von einer rotierenden Walze entfernen. Dabei wurde seine rechte Hand von den Walzen eingezogen und der Ringfinger abgetrennt.

Altnau TG, 03.06.2020: Ein 56-jähriger Autofahrer verunfallte in alkoholisiertem Zustand. Er manipulierte am Radio und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Schlussendlich landete er in einem Kornfeld. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste seinen Fahrausweis abgeben.



Am Samstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, hat die Kantonspolizei St. Gallen die Meldung von einer verletzten Person in einer Wohnung an der Bahnhofstrasse in Rebstein SG erhalten. Eine 18-jährige Frau wurde dabei von einem 19-jährigen Mann unbestimmt verletzt. Der Mann stellte sich anschliessend der Polizei. Die genauen Umstände der Tat sind bislang unklar, schreibt die Kapo in einer Medienmitteilung.