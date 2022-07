Marbella, Spanien : Mann schiesst in Club vier Partygänger an und wird niedergestochen

Bei einer bewaffneten Auseinandersetzung im Opium Beach Club in Marbella sind am frühen Montagmorgen mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Auf der Tanzfläche brach Panik aus.

Der Streit brach im Opium Beach Club in Marbella aus.

Wie britische Medien berichten, ist am frühen Montagmorgen im Opium Beach Club in Marbella an der spanischen Costa del Sol ein Streit ausgebrochen, der mindestens fünf Verletzte forderte. Gemäss unbestätigten Meldungen sollen sogar zwei Gäste ums Leben gekommen sein.