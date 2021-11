Nürnberg : Mann verletzt in Zug mehrere Personen mit Messer

Am Samstagmorgen attackierte ein Mann im ICE zwischen Regensburg und Nürnberg mehrere Fahrgäste mit einem Messer.

Bei einem Angriff in einem ICE sind in Bayern am Samstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde festgenommen, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Samstag mitteilte. Eine Polizeisprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass bei dem Angriff offenbar ein Messer verwendet worden sei. Von den Verletzten sei nach aktuellen Erkenntnissen niemand in Lebensgefahr.