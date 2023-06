Annecy: Mann verletzt mit Messer mehrere Kinder auf Spielplatz

Zwei Kinder und ein Erwachsener schweben offenbar in Lebensgefahr.

In Annecy hat ein Mann auf einem Spielplatz mehrere kleine Kinder und zwei Erwachsene mit einem Messer angegriffen.

Ein Angreifer hat in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy um 9.45 Uhr vier Kinder und zwei Erwachsene mit einem Messer verletzt. Nach Angaben der Polizei schwebten zwei Kinder und ein erwachsener Mensch in Lebensgefahr. Die anderen beiden Kinder waren leichter verletzt.