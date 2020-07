Polizeimeldungen ostschweiz

Mann verliert bei Arbeitsunfall Teil eines Fingers

Romanshorn TG, 30.06.2020: In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 29-Jähriger Mann von der Polizei kontrolliert. Dabei verhielt er sich extrem aggressiv und äusserte Drohungen den Polizisten gegenüber. Er wurde inhaftiert und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert ergab 0,88 mg/l.

Am Mittwochmittag hat sich in Chur ein Arbeitsunfall ereignet. Laut Angaben der Kantonspolizei Graubünden führte ein 43-jähriger Arbeiter an der Arosastrasse mit einem Pump- und Sauggerät Dachebekiesungsarbeiten aus. Als er kurz vor 11.45 Uhr den Heckdeckel des Tankaufliegers schliessen wollte, wurde sein Mittelfinger der linken Hand eingeklemmt. Durch den Unfall wurde ein Teil dieses Fingers abgetrennt.