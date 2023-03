Hamburg : Mann verliert Kontrolle über Döner – dann wirft er eine Taube durch Bahnhof

Ein Wildschein sorgte am Donnerstag ebenfalls für Schlagzeilen. In Mecklenburg-Vorpommern attackierte ein Exemplar eine Privatperson und zwei Polizisten; in Bayern rang ein anderes Exemplar mit einem Autofahrer.

In Hamburg schmiss ein Betrunkener eine Taube durch die Wandelhalle des Hauptbahnhofs, weil sie sich an seinem Essen bedienten.

Mann setzt sich auf Wildschwein

Das Zusammenleben mit Tieren kann eben schwierig sein. Dies verdeutlichen auch die nächsten Beispiele, die sich heute in unserem Nachbarland ereignet haben: Mit vollem Körpereinsatz hat ein Autofahrer im Allgäu ein verletztes Wildschwein bis zum Eintreffen der Polizei in Schach gehalten. Der Mann habe die Beamten alarmiert und sich bis zur Ankunft einer Streife auf das von ihm niedergerungene Tier gesetzt, um dessen Flucht zu verhindern, teilte die Polizei in Kempten am Donnerstag mit. Das zuvor bei einem Wildunfall erfasste Tier war so schwer verletzt, dass es von den Polizisten erlöst werden musste.