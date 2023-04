Zug : Mann vermietet teures Mini-Studio und ködert mit Aufenthaltsbewilligung

An der Ägeristrasse in Zug war ein Studio zur Vermietung ausgeschrieben, welches für seine 16 Quadratmeter mit einem happigen Mietzins ins Auge gestochen war. Der Vermieter wollte für das Studio, welches über keine Küche und auch keine Waschmaschine verfügt, pro Monat 1745 Franken einkassieren. Inseriert war das Studio im Februar und es gab auch zu reden wegen eines Satzes: Der Inserent schrieb: «Renting this Studio entitles one person to a residence permit with Migrationsamt but you can also domicile a company here.» Zu gut Deutsch: Wenn Sie dieses Studio mieten, haben Sie das Recht auf eine Aufenthaltsbewilligung oder ein Unternehmen anzusiedeln. Mit anderen Worten: Diesen Satz kann man auch als Einladung für einen Scheinwohnsitz interpretieren. Dazu schreibt die «Luzerner Zeitung LZ» (Bezahlartikel) weiter: «So sind Scheinwohnsitze zwecks Steuerersparnis eine Begleiterscheinung der Tiefsteuerstrategie im Kanton Zug.»