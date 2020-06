Schlägervideo

Mann verprügelt handicapierten «Surprise»-Verkäufer in Zürich

Auf Social Media schockiert ein Gewaltvideo die User. Es zeigt, wie ein Mann in Zürich einen Randständigen attackiert. Die Polizei ermittelt.

Die Szene spielte sich am vergangenen Wochenende am Bahnhof in Zürich-Oerlikon ab: Ein Mann geht auf einen offenbar leicht beeinträchtigten Mann los und schlägt ihn nieder. Am Boden, traktiert er ihn mit den Füssen und den Knien. Am Schluss ist zu sehen, wie Blut über das Gesicht des Mannes strömt. Schliesslich gehen Personen dazwischen. Beim Opfer handelt es sich um den stadtbekannten «Surprise»-Verkäufer D. I.* Er war für 20 Minuten bislang nicht erreichbar.