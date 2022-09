Winterthur: Mann verprügelt und angezündet – erste Hinweise bei Polizei eingegangen

Am späten Samstagabend wurde in Winterthur ein Mann von einer Gruppe verprügelt und angezündet. Der 31-jährige A.A. war vor Ort und half dem Opfer.

In Winterthur wurde ein 32-jähriger Mann von einer Gruppe verprügelt und angezündet, nachdem er ein Mitglied der Gruppe im Bus unbeabsichtigt angerempelt hatte. Das Opfer erlitt neben Prellungen auch Brandverletzungen. Stadträtin Katrin Cometta zeigt sich schockiert: «Es handelt sich um eine schreckliche Tat. Meine Gedanken sind beim Opfer und dessen Familie. Ich kann mich an keinen ähnlichen Vorfall erinnern», sagt die Vorsteherin des Departements Sicherheit und Umwelt. Weiter könne man sich zum Fall nicht äussern.

Grundsätzlich sagt Cometta, dass wie in der ganzen Schweiz auch in Winterthur die Jugendkriminalität zunimmt. Diese sei oftmals ausgehend von formierten Gruppen. «Organisierte Banden sind in Winterthur aber keine bekannt.» Die Stadt wolle weiterhin bei der Gewaltprävention ansetzen und die Früherkennung solcher Gewaltmuster verbessern.

Laut Stadtbus Winterthur sind alle Stadtbusse mit Videokameras ausgestattet. Die Videosequenz des Vorfalls sei in der Zwischenzeit an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Bei der Kantonspolizei Zürich bestätigt eine Sprecherin auf Anfrage, dass bereits einige Hinweise eingegangen sind. Gemäss aktuellem Erkenntnisstand geht man davon aus, dass es sich bei der Gruppe um junge Erwachsene handelt. Die Polizei fahndet aktuell noch nach den Tätern.

Brennbare Flüssigkeit verspritzt

Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte, rempelte ein 32-jähriger Mann am späten Samstagabend in einem Bus in Winterthur unbeabsichtigt eine Person aus einer Gruppe an. Daraufhin drängte die Gruppe den 32-Jährigen bei der Bushaltestelle «Waser» auszusteigen und prügelte auf ihn ein. Zudem verspritzte ein Mitglied der Gruppe eine brennbare Flüssigkeit und entzündete diese. Laut einer Sprecherin wurde das Opfer leicht verletzt.