Winterthur-Seen: Mann verprügelt und angezündet – Polizei verhaftet zwei 18-Jährige

In Winterthur wurde ein 32-jähriger Mann am 3. September von einer Gruppe verprügelt und angezündet, nachdem er ein Mitglied der Gruppe im Bus unbeabsichtigt angerempelt hatte. Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte, wurden die mutmasslichen Täter nun ermittelt und verhaftet. Die Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Zürich, zusammen mit der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich und der Jugendanwaltschaft Winterthur geführt wurden, führten in der vergangenen Woche zur Verhaftung eines 18-jährigen Schweizers und eines gleichaltrigen Neuseeländers.