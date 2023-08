Schwyz: Mann schlägt Gattin mit Kleiderbügel und trackt sie mit GPS

Ein Mann mit Wohnsitz in Innerschwyz verprügelte letzten Dezember seine Frau mit Fäusten, Knien und mit einem Kleiderbügel. Auch wollte er in jedem Moment wissen, wo seine Gattin steckte – also beschloss er, sie zu verfolgen. Nun wurde er für seine Taten per Strafbefehl verurteilt.