Luzern : Mann verschanzt sich mit Messer auf Dach

Ein 38-Jähriger kletterte in Luzern auf ein Wohnhaus und drohte, sich selbst zu verletzen. Die Polizei konnte ihn überwältigen.

Mann in Ausnahmezustand: Die Zürichstrasse in Luzern war über drei Stunden gesperrt.

Am Mittwochabend ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass sich an der Zürichstrasse ein Mann auf einem Dach befinde. Er trage ein Messer bei sich und drohe mit dem Suizid. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen nach dem Eintreffen mit dem Mann Kontakt auf und versuchten ihn von seinem Vorhaben abzubringen.

Der Mann habe sich in einem Ausnahmezustand befunden, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung. Er fügte sich oberflächliche Schnittwunden zu und verletzte sich mit einem Dachziegel am Kopf. Die Polizei konnte dann den Mann dazu bewegen, sich vom Dach auf einen Balkon zu begeben. In diesem Moment wurde er überwältigt.