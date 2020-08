vor 21min

Engelburg SG

Mann verschanzte sich in Haus

In Engelburg SG kam es am Mittwoch zu einem Grosseinsatz der Kantonspolizei St. Gallen. Es ging die Meldung über einen Mann ein, der sich bewaffnet in einer Wohnung verschanzt haben soll.

von Büro Ostschweiz

1 / 4 In diesem Haus in Engelburg SG kam es am Mittwoch zum Grosseinsatz für die Polizei. Google Street View Eine womöglich bewaffnete Person soll sich dort verschanzt haben. Google Maps Der Mann stellte sich schliesslich selbst. KEYSTONE/Symbolbild

Darum gehts Am Mittwoch kam es in Engelburg SG zu einem Grosseinsatz.

Eine bewaffnete Person soll sich in einem Haus verschanzt haben.

Kurz vor 16 Uhr konnte der Mann (50) von der Polizei festgenommen werden.

Die genauen Umstände werden nun abgeklärt.

«Wir erhielten um 12.50 Uhr die Meldung, dass sich eine Person, die möglicherweise bewaffnet ist, in einem Haus in Engelburg verschanzt hat», bestätigt Florian Schneider, Sprecher der Kapo SG, eine Meldung von «Blick» zu einem Grosseinsatz. Inzwischen sei der Einsatz aber bereits wieder beendet.