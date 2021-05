Florida : Mann versteckt Pistole in Sofa – Bub (3) schiesst damit auf Schwester (2)

Im US-Bundesstaat Florida hat ein Dreijähriger seine Schwester mit einer Pistole schwer verletzt. Die Waffe hatte er in einem Sofa gefunden.

Ein Dreijähriger hat in Florida versehentlich auf seine kleine Schwester geschossen. Der Gesundheitszustand der Zweijährigen sei «ausserordentlich» kritisch, sagte der Sheriff des Bezirks Polk, Grady Judd, am Samstag. Der Junge habe die Waffe zwischen Sofakissen gefunden, wo ein Freund seiner Familie sie versteckt habe, sagte er.

Nach dem Schuss hätten drei Männer, die sich in dem Haus in Lakeland befunden hätten, sich das Mädchen geschnappt, um in ein Krankenhaus zu fahren, berichtete Judd. Auf dem Weg seien sie in einen Unfall mit einem anderen Fahrzeug verwickelt worden und hätten mehrere Verletzungen verursacht. Das Mädchen und einer der Erwachsenen seien von einem Samariter, der angehalten habe, um nach dem Unfall zu helfen, in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei der anwesenden Männer wurden festgenommen.